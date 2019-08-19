Трамп звинуватив Google у маніпуляціях на користь Клінтон під час виборів-2016



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Дональд Трамп заявив, що його перемога на виборах була навіть більша, ніж він думав

Чинний президент США вважає, що Google слід притягнути до відповідальності

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанію Google необхідно притягнути до відповідальності за маніпулювання голосами на виборах 2016 року на користь його конкурентки Гілларі Клінтон.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Ого! Тільки що вийшла доповідь! Google маніпулював від 2,6 до 16 млн голосів виборців на користь Гілларі Клінтон на виборах 2016 року», - заявив Трамп.

Також президент США зазначив, що доповідь було випущено людиною, яка підтримує Клінтон, а не його.

«Google слід притягнути до відповідальності. Моя перемога була навіть більша, ніж я думав», - додав він.

Зазначимо, американські ЗМІ відзначають, що у Трампа є мотиви для ініціювання розгляду щодо компанії Google. Ще будучи кандидатом, Трамп припускав, що компанія активно «притримувала» негативні новини про Гілларі Клінтон.

До слова, у Росії вимагають від Google заборонити популяризацію акцій протесту на YouTube.