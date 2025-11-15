Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів
Покоління Z змінює економіку франчайзингу
Світовий франчайзинг переживає еру глибокої трансформації, рушійною силою якої стало покоління Z. Сучасні молоді споживачі, чия купівельна спроможність лише у США перевищила $360 млрд, висувають нові вимоги до бізнесу, що змушує бренди інвестувати у технології та створювати візуально привабливі, гнучкі та часто недорогі концепції. Про це пише «Главком» із посиланням на Modern Restaurant Management (MRM).
Експерти зазначають, що для зумерів digital first – це норма. Вони очікують, що вся цифрова частина бізнесу – від мобільного замовлення до програми лояльності – буде безшовною та технологічною.
Як пояснює Адей Кешап, який керує франшизами чайних Gong cha у США: «Очікування покоління Z щодо цифрового досвіду часто вимагають значних інвестицій у технології... Але це саме та інвестиція, яка визначає, хто залишиться на плаву через 10-20 років».
Окрім зручності, молоде покоління шукає в кожній покупці можливість для самовираження та емоції, а не лише комфорт чи знижки. Успіху досягають ті бренди, які пропонують персоніфікацію та активні соціальні мережі. Вони одразу розпізнають, якщо бренд намагається бути «своїм» штучно.
У США найшвидше зростають франшизи з компактними, гнучкими та візуально привабливими форматами.
Наприклад, мережа Gong cha робить ставку на напій бабл-ті (bubble tea), який легко кастомізувати та красиво сфотографувати. Бренд активно взаємодіє з поп-культурою, організовуючи колаборації з K-Pop гуртами чи популярними іграми. Мережа Gong cha планує збільшити кількість своїх точок у США з 240 до 500 до 2028 року.
Бренди, орієнтовані на молодь, вимагають менших вкладень у виробництво та продаж. Вони мають компактні приміщення, просту кухню та низькі витрати на обладнання. Це дозволяє швидко відкривати точки у нетрадиційних місцях (студентські кампуси, аеропорти).
У Східній Європі зростає інтерес до мікрофраншиз з низькими стартовими інвестиціями. Молоді підприємці, зокрема жінки, шукають високоавтоматизовані, технологічні та екологічні бренди, які не вимагають великих витрат на персонал.
Експерти закликають франчайзерів переглянути свій портфель брендів, інвестувати в цифрові інструменти та бути готовими до змін. Комунікація з аудиторією має бути постійною і різноманітною, пропонуючи не лише знижки, а й залученість. Наприклад, мережа кіберспортивних барів Meltdown організовує як локальні турніри, так і загальноєвропейські змагання для своїх клієнтів.
До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час.
