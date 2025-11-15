Бізнес кардинально змінює підхід до клієнта: усе через вимоги зумерів

Покоління Z змінює економіку франчайзингу

Світовий франчайзинг переживає еру глибокої трансформації, рушійною силою якої стало покоління Z. Сучасні молоді споживачі, чия купівельна спроможність лише у США перевищила $360 млрд, висувають нові вимоги до бізнесу, що змушує бренди інвестувати у технології та створювати візуально привабливі, гнучкі та часто недорогі концепції. Про це пише «Главком» із посиланням на Modern Restaurant Management (MRM).

Франчайзинг (або франшиза) – це форма довгострокової ділової співпраці між двома юридично та фінансово незалежними сторонами, де одна сторона передає іншій право вести бізнес за своєю перевіреною моделлю. Говорячи простими словами, це купівля «бізнесу під ключ», який вже має відоме ім'я та налагоджену систему роботи.

Експерти зазначають, що для зумерів digital first – це норма. Вони очікують, що вся цифрова частина бізнесу – від мобільного замовлення до програми лояльності – буде безшовною та технологічною.

Як пояснює Адей Кешап, який керує франшизами чайних Gong cha у США: «Очікування покоління Z щодо цифрового досвіду часто вимагають значних інвестицій у технології... Але це саме та інвестиція, яка визначає, хто залишиться на плаву через 10-20 років».

Окрім зручності, молоде покоління шукає в кожній покупці можливість для самовираження та емоції, а не лише комфорт чи знижки. Успіху досягають ті бренди, які пропонують персоніфікацію та активні соціальні мережі. Вони одразу розпізнають, якщо бренд намагається бути «своїм» штучно.

У США найшвидше зростають франшизи з компактними, гнучкими та візуально привабливими форматами.

Наприклад, мережа Gong cha робить ставку на напій бабл-ті (bubble tea), який легко кастомізувати та красиво сфотографувати. Бренд активно взаємодіє з поп-культурою, організовуючи колаборації з K-Pop гуртами чи популярними іграми. Мережа Gong cha планує збільшити кількість своїх точок у США з 240 до 500 до 2028 року.

Бренди, орієнтовані на молодь, вимагають менших вкладень у виробництво та продаж. Вони мають компактні приміщення, просту кухню та низькі витрати на обладнання. Це дозволяє швидко відкривати точки у нетрадиційних місцях (студентські кампуси, аеропорти).

У Східній Європі зростає інтерес до мікрофраншиз з низькими стартовими інвестиціями. Молоді підприємці, зокрема жінки, шукають високоавтоматизовані, технологічні та екологічні бренди, які не вимагають великих витрат на персонал.

Експерти закликають франчайзерів переглянути свій портфель брендів, інвестувати в цифрові інструменти та бути готовими до змін. Комунікація з аудиторією має бути постійною і різноманітною, пропонуючи не лише знижки, а й залученість. Наприклад, мережа кіберспортивних барів Meltdown організовує як локальні турніри, так і загальноєвропейські змагання для своїх клієнтів.

До слова, покоління Z (зумери) настільки звикло до перегляду серіалів чи фільмів під час роботи з дому, що активно виступає проти повернення в офіси. Згідно з опитуванням Tubi, близько 84% молодих працівників включають фонові відео у свій робочий час.