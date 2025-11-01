Стиль «легковажних дівчат» із популярних серіалів 90-х став трендом у зумерів

Ліза Кудроу та інші неочікувані зірки 90-х цієї осені стають іконами стилю для покоління Z

Стиль «легковажних дівчат» із програм та серіалів, які були популярні у 1990-х роках, став трендом у зумерів. Як пише «Главком» з посиланням на New York Post, молодь почала повторювати образи химерних персонажів із комедій, зокрема Фібі Буффе із серіалу «Друзі», роль якої зіграла Ліза Кудроу, та актрис із шоу «Дівчатка Гілмор».

Покоління зумерів відмовляється від облягаючого та відвертого одягу, роблячи ставку на затишний, багатошаровий та химерний стиль 90-х років, головною музою якого стала Фібі Буффе із культового серіалу «Друзі».

Блогерки відмовляються від незручного та навмисне сексуального одягу на користь більш розслаблених образів. Автори контенту у соцмережах активно відтворюють образи Фібі, віддаючи перевагу її модній ексцентричності, а не більш вишуканому стилю «Рейчел Грін» (яку грала Дженніфер Еністон).

«У світі, повному Рейчел… я завжди буду Фібі Буффе», – пообіцяла контент-авторка Келсі Кінч у вірусному відео, підкреслюючи своє захоплення «богемним шикарним стилем до барвистої та безтурботної примхливості» Фібі.

У тренді опинилися спортивні предмети гардеробу, а також комбінезони та оверсайз-лонгсліви. Крім того, модними стали вкорочені светри та вовняні спідниці.

Нагадаємо, зумери знайшли нову розвагу – «розпаковувати» каштани. Процес знімають на камеру та викладають у TikTok.

До слова, молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей.