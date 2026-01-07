Скомпрометував понад 100 операцій. У США помер один з найвідоміших агентів КДБ

Олдріч Еймс продавав секретну інформацію США Радянському Союзу, а згодом Росії

Колишній офіцер контррозвідки Центрального розвідувального управління США Олдріч Еймс, який відбував довічне ув'язнення за шпигунство на користь Радянського Союзу та Росії, помер у виправній установі в Камберленді, штат Мериленд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Еймса було ув'язнено 28 квітня 1994 року після того, як він визнав, що продавав секретну інформацію Радянському Союзу, а згодом Росії. Він скомпрометував понад 100 таємних операцій і розкрив особи більш ніж 30 агентів, які шпигували на користь Заходу. Це призвело до загибелі щонайменше 10 агентів розвідки ЦРУ.

фото: Reuters

Батько Еймса був аналітиком ЦРУ і допоміг синові влаштуватися на роботу в управління після того, як той покинув коледж. Еймс в 1962 році вступив на службу в ЦРУ, де виконував адміністративні функції. Паралельно він навчався в університеті Джорджа Вашингтона, який закінчив у 1967 році, отримавши диплом з історії.

У 1969 році він одружився зі своєю першою дружиною, яка також працювала в ЦРУ, і прийняв своє перше завдання за кордоном в Анкарі, Туреччина, де він займався вербуванням радянських шпигунів. Але через три роки його відправили назад до штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії, коли його робочі показники погіршилися.

Повернувшись до США, Еймс почав мати проблеми з алкоголем на роботі, а його шлюб розпався. Еймс самостійно поїхав на завдання до Мехіко, де працював з 1981 по 1983 рік. Там він познайомився зі своєю наступною дружиною, Росаріо, культурним аташе посольства Колумбії та агентом ЦРУ, яку пізніше звинуватили в співучасті.

Попри кілька порушень безпеки протягом багатьох років, а також занепокоєння його керівництва щодо його зловживання алкоголем, Еймса було підвищено до начальника радянського відділення контррозвідки.

фото: ФБР

На той час фінансовий тиск на Еймса посилювався. Розлучення з першою дружиною залишило його в боргах, а після того, як Росаріо переїхала до нього, з'явилися нові рахунки, які потрібно було оплачувати.

Тож у 1985 році він звернувся до радянських спецслужб, надавши їм імена кількох офіцерів КДБ, які таємно працювали на ФБР, в обмін на $50 тис.. Пізніше він передав КДБ список агентів ЦРУ, завдавши «руйнівного удару» радянським операціям агентства, згідно з доповіддю Сенатського комітету з розвідки 1994 року. КДБ пообіцяло дати йому понад $2 млн за співпрацю. Щоб придушити підозри щодо його новознайденого багатства, він сказав колегам, що Росаріо походить із заможної родини.

фото: AP

Розвідник продовжував шпигувати ще дев'ять років, зокрема в Римі, де працював з 1986 по 1989 рік. З 1990 по 1994 рік він керував операціями в Західній Європі та Чехословаччині і працював у центрі ЦРУ з боротьби з наркотиками, подорожуючи для зустрічей зі своїми кураторами у Відні, Боготі та Каракасі.

У 1993 році пошуки шпигуна наблизилися до Еймса. Слідчі стежили за ним протягом кількох місяців і заарештували його 21 лютого 1994 року в Арлінгтоні, штат Вірджинія, за кілька днів до того, як він мав відправитися на конференцію в Москву

Майже через два місяці Еймс і його дружина визнали себе винними у звинуваченнях, пов'язаних з їхньою шпигунською діяльністю. Дружина Еймса була засуджена до п'яти років тюремного ув'язнення.