Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії

Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії
Уражено нафтобазу у Бєлгородській області рф та склад МТЗ
фото: Генштаб ЗСУ

У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області рф. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

«Також, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників», – йдеться у повідомленні.

Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» у Ярославській області рф пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, РФ. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу. Пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.

До слова, Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. У грудні було встановлено рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни.

За підрахунками Bloomberg, протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об’єктах, а також по ключових елементах трубопровідної системи.

