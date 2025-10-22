Головна Скотч Відео
«Розпаковка» каштанів у TikTok: зумери просувають у соцмережах новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Молодь знімає відео про каштани
скрін із відео

Покоління Z «розпаковує» каштани і називає цей тренд «природнім Лабубу»

Зумери знайшли нову розвагу – «розпаковувати» каштани. Процес знімають на камеру та викладають у TikTok. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Сенс у тому, щоб очистити каштан від колючої оболонки і показати, що всередині: наскільки більшим буде горіх, якої форми, як сильно блищатиме. Вся справа у почутті здивування. Багато зумерів вже прозвали каштани «природним лабубу», тому що процес нагадує розпакування коробки з плюшевим монстром – невідомо, яка іграшка буде всередині.

Лабубу – це персонаж із коміксу The Monsters, створеного гонконзьким художником Касінгом Луном. Він провів дитинство в Нідерландах, і його персонажі-монстри з'явилися зокрема завдяки захопленню художника скандинавською міфологією та північною естетикою.

Каштани завжди були відомою дитячою забавою: їх можна збирати та ними можна кидатися. У британських школах, як правило, таку розвагу не схвалюють, оскільки найчастіше йдеться про горіхи кінських каштанів – вони отруйні.

У Великій Британії також існує традиційна гра. Потрібно просмикнути шнурок через центр горіха, і спробувати розбити каштан супротивника. У Сполученому Королівстві навіть проводиться чемпіонат. У гравця більше шансів на успіх, якщо горіх залишити на ніч в оцті, а потім запекти в духовці.

Цікаво, що причина, чому сучасна молодь може не знати про традиційну гру, часто криється у... шкільних заборонах. Близько двох десятиліть тому багато навчальних закладів почали забороняти гру через «безпекові обмеження». Поки старше покоління сперечається про вандалізм та архаїчні правила, молодь продовжує знаходити красу і сенс у простих речах природи, перетворюючи їх на естетичний контент.

До слова, Ван Нін, голова китайської компанії Pop Mart, яка виробляє ляльки Labubu, за перші вісім місяців цього року збільшив свій статок на $18,8 млрд. Це вражаюче зростання дозволило йому увійти до списку найбагатших людей світу.

Раніше стало відомо, що молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван.

