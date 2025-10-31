Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств

Покоління Z обирає живе спілкування та усвідомлені стосунки

Представники покоління Z кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств, демонструючи більш усвідомлений підхід до стосунків та надаючи перевагу живому спілкуванню. Ця тенденція призвела до суттєвих зрушень у всій дейтинг-індустрії. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Найбільші додатки для побачень зіткнулися з серйозними проблемами. За останній рік зростання бази користувачів склало лише 1%, а кількість платних передплатників скоротилася на 7%. Це свідчить про те, що молодь менше покладається на онлайн-платформи для пошуку партнера.

У спробі адаптуватися до запитів молодого покоління, дейтинг-додатки активно впроваджують технологічні інновації. Серед них: функції подвійного побачення та AI-помічники для оцінки фотографій.

Спеціальні ігри, що допомагають користувачам вдосконалювати навички флірту. Ці кроки є спробою повернути інтерес зумерів, які все частіше шукають справжнього спілкування, офлайн-взаємодії та більш глибоких зв'язків, а не просто свайпання профілів.

До слова, сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів.

