Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
Зумери залишають дейтинг-додатки
фото: Look Studio

Покоління Z обирає живе спілкування та усвідомлені стосунки

Представники покоління Z кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств, демонструючи більш усвідомлений підхід до стосунків та надаючи перевагу живому спілкуванню. Ця тенденція призвела до суттєвих зрушень у всій дейтинг-індустрії. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Business Insider.

Найбільші додатки для побачень зіткнулися з серйозними проблемами. За останній рік зростання бази користувачів склало лише 1%, а кількість платних передплатників скоротилася на 7%. Це свідчить про те, що молодь менше покладається на онлайн-платформи для пошуку партнера.

У спробі адаптуватися до запитів молодого покоління, дейтинг-додатки активно впроваджують технологічні інновації. Серед них: функції подвійного побачення та AI-помічники для оцінки фотографій.

Спеціальні ігри, що допомагають користувачам вдосконалювати навички флірту. Ці кроки є спробою повернути інтерес зумерів, які все частіше шукають справжнього спілкування, офлайн-взаємодії та більш глибоких зв'язків, а не просто свайпання профілів.

До слова, сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів.

Раніше аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей. 

Нагадаємо, значна частина американців використовує свої оплачувані відпустки не для повноцінного відпочинку чи подорожей, а просто для того, щоб виспатися та відновитися від виснаження. 

Читайте також:

Теги: зумери молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Все більше молодь використовує відпустку, аби виспатись
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
3 жовтня, 13:35
Зміна парадигми зробила шлюб менш доступним для груп із низькими доходами, поглиблюючи нерівність
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину
7 жовтня, 18:46
З Марокко до Індонезії молодь виходить на вулиці на знак протесту проти нерівності та відсутності робочих місць
Зумери масово протестують по всьому світу: пояснення Bloomberg
8 жовтня, 09:20
Молодь змінює відношення до стосунків та ділових контактів
Чого зумерам бракує для кар'єрного зростання? Результати нового дослідження
14 жовтня, 10:03
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Діана Шошоаке під час свого візиту в Росію
Одіозна румунська депутатка під час візиту до Росії пригрозила «переламати ноги» Зеленському
19 жовтня, 18:36
Новий заклад розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
23 жовтня, 10:21
4 березня 1990 року в Україні пройшли перші демократичні вибори
Екскерівник Київради назвав традиційно найдемократичніші райони столиці
24 жовтня, 20:37

Соціум

Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
Зумери кардинально змінюють правила гри у сфері знайомств
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру
Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ (відео)
Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ (відео)
У Владимирській області РФ уражено підстанцію
У Владимирській області РФ уражено підстанцію
У Росії в онлайн-магазині продають іграшкові «шахеди» з петардами
У Росії в онлайн-магазині продають іграшкові «шахеди» з петардами
Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах
Покоління зумерів залишає Tinder: серед молоді новий тренд у знайомствах

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua