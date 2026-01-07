Головна Світ Соціум
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Пермському краї розбився вертоліт російського мільйонера: усі загинули
Інцидент стався в районі бази відпочинку «Ашатлі-парк»
фото: МНС РФ

На борту перебували засновник транспортної компанії «Таттранском» і начальник автомобільної колони фірми

У Пермському краї унаслідок авіатрощі загинув мільйонер Ільяс Гімадутдінов. Попередньо, під час польоту сталося обмерзання двигуна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався в районі бази відпочинку «Ашатлі-парк». За даними ЗМІ, унаслідок падіння повітряного судна загинули засновник великої транспортної компанії «Таттранском» Ільяс Гімадутдінов і начальник автомобільної колони цієї ж фірми Ельмір Коняков. Вказано, що Robinson R44 Raven, що належить «ТТК», здійснював несанкціонований політ.

«Таттранском» заробляв на перевезеннях у декількох регіонах РФ – Ханти-Мансійському та Ямало-Ненецькому автономних округах та Пермському краї. У портфоліо є надання транспортних послуг у нафтогазовидобувній галузі. За даними відкритих джерел, тільки за 2024 рік виручка компанії склала майже 2 млрд рублів.

Нагадаємо, що у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно. На борту вертольота Ка-226 було семеро людей, четверо з них загинули. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, їх госпіталізують до місцевої лікарні.

Як відомо, 30 листопада у селі Церпіш біля Жешува розбився чотиримісний вертоліт Robinson R44, внаслідок аварії загинули двоє братів.

До слова, літак Ан-22 розбився в Іванівській області РФ. На борту перебувало сім осіб.

