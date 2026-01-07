Головна Світ Соціум
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16
Інцидент стався під час нічного тренування
фото з відкритих джерел

Пілот повідомив про подальше зниження висоти та заявив про намір катапультуватися

Військово-повітряні сили повідомили, що пілот винищувача F-16V, який зник під час навчального польоту, заявив про намір катапультуватися перед зникненням літака з радарів. Про це інформує Focus Taiwan.

Нині Збройні сили країни проводять операцію з пошуку та порятунку пілота винищувача, який під час польоту зник з радарів.

Інцидент стався під час нічного тренування у вівторок. Капітан Сінь По-ї відокремився від решти групи о 19:27 після входження літаків у хмарність.

За даними аудіозаписів, пілот повідомив про подальше зниження висоти та о 19:28 заявив про намір катапультуватися. За вісім секунд після цього сигнал літака зник з радарів.

Останнє зафіксоване місце перебування винищувача - над морем приблизно за 36 морських миль (66,6 км) на південь від авіабази ВПС у Хуаляні.

У ВПС зазначили, що наразі не отримали сигналу від аварійного маяка засобів виживання, тому не мають підтвердження, що катапультування було успішним.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки різко відреагували на масштабні військові маневри, які Китай розпочав біля Тайваню наприкінці грудня 2025 року. У Вашингтоні заявили, що такі дії загрожують стабільності в регіоні та провокують подальше зростання напруженості.

До слова, армія Китаю розпочала 10‑годинні бойові стрільби у водах та повітряному просторі навколо Тайваню. За повідомленням Reuters, Східне командування театру військових дій заявило, що маневри пройдуть у п’яти визначених зонах навколо Тайваню.

Масштабні навчання Китаю неподалік берегів Тайваню потрібні для захисту суверенітету країни. Вони є прямою відповіддю на втручання «зовнішніх сил» у внутрішні справи КНР. Про це повідомив речник китайського МЗС Лінь Цзянь.

