Під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16

Пілот повідомив про подальше зниження висоти та заявив про намір катапультуватися

Військово-повітряні сили повідомили, що пілот винищувача F-16V, який зник під час навчального польоту, заявив про намір катапультуватися перед зникненням літака з радарів. Про це інформує Focus Taiwan.

Нині Збройні сили країни проводять операцію з пошуку та порятунку пілота винищувача, який під час польоту зник з радарів.

Інцидент стався під час нічного тренування у вівторок. Капітан Сінь По-ї відокремився від решти групи о 19:27 після входження літаків у хмарність.

За даними аудіозаписів, пілот повідомив про подальше зниження висоти та о 19:28 заявив про намір катапультуватися. За вісім секунд після цього сигнал літака зник з радарів.

Останнє зафіксоване місце перебування винищувача - над морем приблизно за 36 морських миль (66,6 км) на південь від авіабази ВПС у Хуаляні.

У ВПС зазначили, що наразі не отримали сигналу від аварійного маяка засобів виживання, тому не мають підтвердження, що катапультування було успішним.

