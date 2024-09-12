На півдні США лютує тропічний шторм «Франсін» (відео)

«Франсін» також загрожує Новому Орлеану та всьому узбережжю Мексиканської затоки сильними вітрами, дощем та штормами

Шостий тропічний шторм, який сформувався у Мексиканській затоці, досяг суходолу в південному американському штаті Луїзіана. Тропічний шторм «Франсін» приніс сильні дощі і повені і уже посилився до другої категорії за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на Національний центр зі стеження за буревіями США (NHC).

«Франсін обрушився на південну частину Луїзіани, на округ Тербонн, приблизно за 30 миль (48 км) на південний захід від Морган-Сіті, як ураган 2-ї категорії», – йдеться у попередженні, опублікованому в соцмережі X.

Максимальна швидкість вітру становитиме близько 100 миль на годину (155 км/год), уточнюють метеорологи. Водночас ЗМІ зазначають, що це вперше, коли буревій досяг суші в Луїзіані з 2021 року, коли на штат обрушився буревій Іда четвертої категорії.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі та президент США Джо Байден оголосили надзвичайний стан напередодні розгулу стихії, що дозволило задіяти ресурси для управління надзвичайними ситуаціями та потенційно отримати фінансову допомогу у разі серйозної шкоди.

По всьому узбережжю Луїзіани влада штату випустила розпорядження з евакуації жителів. Школи та державні установи закриті.

Влада кількох округів, розташованих на узбережжі або поряд з узбережжям Луїзіани, раніше видала обов'язкові для виконання накази про евакуацію, а департамент транспорту штату опублікував евакуаційні карти. У Новому Орлеані організовано п'ять пунктів для роздачі мішків із піском.

Будь-який великий шторм поблизу Луїзіани викликає спогади про ураган «Катріна», який у 2005 році зруйнував Новий Орлеан та прилеглі райони, вбивши майже 1,4 тис. людей та завдавши збитків на суму $125 млрд, згідно з даними за 2023 рік.