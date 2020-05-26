Трюдо розповів, як Канада активно готується до другої хвилі Covid-19



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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо

«Провінції розуміють, що у випадку настання другої хвилі, вони мусять мати змогу відреагувати дуже швидко», - заявив Трюдо

Канада закуповує великі партії медичного захисного спорядження на випадок повторного спалаху Covid-19 у країні.

Про це під час прес-конференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Протягом минулих тижнів ми прийняли 40 рейсів із індивідуальним захисним спорядженням. Літаки й надалі прилітатимуть чи не щодня. Кількість спорядження, яке ми закуповуємо за кордоном, зростає, водночас ми нарощуємо внутрішнє виробництво масок, рукавичок, апаратів штучної вентиляції легень», - сказав Трюдо.

Він наголосив, що досі федеральному уряду вдавалося задовольняти потреби різних регіонів країни.

«Хоча кількість хворих у регіонах контрольована, провінції розуміють, що у випадку настання другої хвилі, вони мусять мати змогу відреагувати дуже швидко. Саме тому ми намагаємося упевнитися, що їм це вдасться», - зазначив прем’єр-міністр.

Зауважимо, що станом на території Канади виявлено майже 86 тисяч випадків інфікування Covid-19. Недуга забрала 6566 життів.

До слова, цього тижня українська «Мрія» вдруге доправила партію медичних засобів до Канади.

Також повідомлялося, що США і Канада домовилися продовжити заборону на перетин кордону

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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.