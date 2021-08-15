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    Трюдо розпустив парламент і оголосив дострокові федеральні вибори

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    Джастін Трюдо оголосив дострокові федеральні вибори - Трюдо розпустив парламент і оголосив дострокові федеральні вибори
    Джастін Трюдо оголосив дострокові федеральні вибори
    Фото: The Canadian Press/Sean Kilpatrick

    Федеральні вибори призначені на 20 вересня

    Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підтримала ініціативу прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про розпуск парламенту. Федеральні вибори призначені на 20 вересня. Про це повідомляє CBC.

    Виборча кампанія триватиме 36 днів - це мінімальна тривалість кампанії, дозволена законом.

    Опозиційні партії виступили проти проведення дострокових виборів і закликали Саймон відхилити пропозицію Трюдо. Втім, вона до них не дослухалася.

    Політичні опоненти Трюдо висловлюють стурбованість проведенням кампанії під час четвертої хвилі пандемії, і звинувачують його в проведенні виборів в своїх політичних «егоїстичних інтересах».

    Наразі Ліберальна партія, яку представляє Трюдо, є лідером електоральних уподобань канадців - майже 36%. Цього достатньо для формування уряду більшості.

    До слова, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами, серед яких – кібератаки на західні країни. Водночас російський лідер демонструє усім своєю поведінкою, що йому «начхати» на те, що про нього думають інші.

    Теги: США вибори парламент
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    Трюдо розпустив парламент і оголосив дострокові федеральні вибори