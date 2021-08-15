Трюдо розпустив парламент і оголосив дострокові федеральні вибори

Федеральні вибори призначені на 20 вересня

Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підтримала ініціативу прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про розпуск парламенту. Федеральні вибори призначені на 20 вересня. Про це повідомляє CBC.

Виборча кампанія триватиме 36 днів - це мінімальна тривалість кампанії, дозволена законом.

Опозиційні партії виступили проти проведення дострокових виборів і закликали Саймон відхилити пропозицію Трюдо. Втім, вона до них не дослухалася.

Політичні опоненти Трюдо висловлюють стурбованість проведенням кампанії під час четвертої хвилі пандемії, і звинувачують його в проведенні виборів в своїх політичних «егоїстичних інтересах».

Наразі Ліберальна партія, яку представляє Трюдо, є лідером електоральних уподобань канадців - майже 36%. Цього достатньо для формування уряду більшості.

До слова, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами, серед яких – кібератаки на західні країни. Водночас російський лідер демонструє усім своєю поведінкою, що йому «начхати» на те, що про нього думають інші.