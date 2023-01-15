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Цифри шокують: Китай оприлюднив дані про кількість смертей від Covid за місяць

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Цифри шокують: Китай оприлюднив дані про кількість смертей від Covid за місяць
фото з відкритих джерел

Смертність є удесятеро вищою, ніж за попередні три роки

14 січня в Китаї заявили про смерть майже 60 тис. інфікованих коронавірусом людей після відмови від політики нульового Covid минулого місяця. Це суттєве збільшення кількості визнаних жертв порівняно з попередньою статистикою, яку поширювали в КНР після глобальної критики даних щодо коронавірусу в країні, пише Reuters.

Про смерть 60 тисяч людей проінформував Комітет охорони здоров'я КНР. Дослідження Пекінського університету свідчить, що нині смертність є удесятеро вищою, ніж за попередні три роки.

Протягом місяця 5 503 людини померли через спричинену ковідом дихальну недостатність, ще 54 435 – від поєднання Covid з іншими хворобами. 90% померлих – старші за 65 років, з них 56,5% – старші за 80 років.

На тлі високої смертності у Китаї перестали публікувати відповідну статистику, у крематоріях країни величезні черги.

Нагадаємо, раніше під тиском масових протестів влада країни різко послабила карантинні обмеження, але виявилася неготовою до масового зростання заражень.

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Теги: коронавірус Китай смерть епідемія

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