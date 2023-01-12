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Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро

Альона Боженко
glavcom.ua
Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро
У Китаї зафіксували скупчення людей у крематоріях і похоронних бюро
фото ілюстративне

Супутникові знімки доводять переповненість похоронних бюро та крематоріїв у Китаї

У Китаї вирує нова хвиля коронавірусу. На супутникових знімках в Китаї зафіксували скупчення людей у крематоріях і похоронних бюро. Про це повідомляє CNN.

«Супутникові знімки, зроблені над низкою китайських міст, зафіксували скупчення людей у ​​крематоріях і похоронних бюро, оскільки країна продовжує боротьбу з безпрецедентною хвилею зараження Covid-19 після скасування суворих пандемічних обмежень», – пише видання.

На знімках Maxar наприкінці грудня та початку січня видно похоронне бюро на околиці Пекіна, де є черги транспортних засобів, що чекають біля похоронних бюро. 

Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро фото 1

На першому фото вулиці навколо похоронного бюро Куньміна рік тому. Друге фото зроблене минулого тижня, на ньому видно більше машин, припаркованих уздовж вулиць біля входу.

Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро фото 2

Джерела видання повідомили, що в Пекіні перевантажений персонал намагається встигати за кількістю трупів, а сім’ї розповідають, що чекають днями, аби поховати чи кремувати своїх близьких.

Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро фото 3

На першому фото похоронне бюро міста Таншань у січні 2020 року, до того, як пандемія охопила країну і на другому – минулого тижня, де припарковано набагато більше транспортних засобів.

Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро фото 4

Нині офіційна кількість смертей від Covid-19 у Китаї після послаблення обмежень залишається низькою – із 7 грудня зафіксовано лише 37 смертей.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що Пекін приховує реальну ситуацію щодо смертності від коронавірусу.

Разом з тим ВООЗ попередила, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності.

Теги: Китай коронавірус

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