Епідемія Covid-19. У Китаї зафіксовано величезні черги біля крематоріїв і похоронних бюро

У Китаї зафіксували скупчення людей у крематоріях і похоронних бюро

Супутникові знімки доводять переповненість похоронних бюро та крематоріїв у Китаї

У Китаї вирує нова хвиля коронавірусу. На супутникових знімках в Китаї зафіксували скупчення людей у крематоріях і похоронних бюро. Про це повідомляє CNN.

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«Супутникові знімки, зроблені над низкою китайських міст, зафіксували скупчення людей у ​​крематоріях і похоронних бюро, оскільки країна продовжує боротьбу з безпрецедентною хвилею зараження Covid-19 після скасування суворих пандемічних обмежень», – пише видання.

На знімках Maxar наприкінці грудня та початку січня видно похоронне бюро на околиці Пекіна, де є черги транспортних засобів, що чекають біля похоронних бюро.

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На першому фото вулиці навколо похоронного бюро Куньміна рік тому. Друге фото зроблене минулого тижня, на ньому видно більше машин, припаркованих уздовж вулиць біля входу.

Джерела видання повідомили, що в Пекіні перевантажений персонал намагається встигати за кількістю трупів, а сім’ї розповідають, що чекають днями, аби поховати чи кремувати своїх близьких.

На першому фото похоронне бюро міста Таншань у січні 2020 року, до того, як пандемія охопила країну і на другому – минулого тижня, де припарковано набагато більше транспортних засобів.

Нині офіційна кількість смертей від Covid-19 у Китаї після послаблення обмежень залишається низькою – із 7 грудня зафіксовано лише 37 смертей.

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Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що Пекін приховує реальну ситуацію щодо смертності від коронавірусу.

Разом з тим ВООЗ попередила, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності.