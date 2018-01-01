Турецька армія обстріляла конвой, який направлявся в сирійський Афрін

Курди говорять про жертви серед цивільного населення внаслідок обстрілу

Збройні сили Туреччини обстріляли конвой, який намагався зайти до міста Афрін (Сирія). Про це повідомляє агентство Reuters. За словами Анкари, конвой перевозив бойовиків і боєприпаси. В той же час бійці курдських загонів самооборони YPG, які контролюють район навколо Афріна, заявили про те, що конвой обстріляний турками складався із цивільних



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REUTERS/Khalil Ashawi

Курди говорять про жертви серед цивільного населення внаслідок обстрілу

Збройні сили Туреччини обстріляли конвой, який намагався зайти до міста Афрін (Сирія). Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Анкари, конвой перевозив бойовиків і боєприпаси. В той же час бійці курдських загонів самооборони YPG, які контролюють район навколо Афріна, заявили про те, що конвой обстріляний турками складався із цивільних осіб. Крім того його вантажем були медикаменти і їжа.

Турецькі військові надали деталі операції. Так само конвой підійшов до Афріна із північного-заходу і нараховував 30-40 автомобілів. Внаслідок обстрілу низка машин загорілася, за словами речника YPG, щонайменше десять людей поранено, а один загинув. Як відзначив Біруск Хасака обстріляні були людьми, які приїхали підтримати жителів Афріна із інших районів під контролем курдів.

Турецька сторона відкидає звинувачення про те, що внаслідок обстрілу були поранені цивільні, і на підтвердження своїх слів публікує відео. Сам президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив у п’ятницю про те, що збройні сили його країни докладають всіх зусиль, щоб уберегти цивільне населення від обстрілів. Як наслідок, турецька армія просувається доволі повільно в своєму наступі, який почався в січні 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив про успішне просування операції «Оливкова гілка» у Сирії.