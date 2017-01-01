У Берліні автомобіль протаранив штаб-квартиру соціал-демократів

В автомобілі знайдено каністри з бензином і рідиною для розпалювання

У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Інцидент стався близько півночі в районі Кройцберг. [READ_MORE] «Крім самого водія, ніхто не постраждав», - повідомила поліція Берліна в Twitter. Співробітники правоохоронних органів не уточнюють, наскільки серйозні травми