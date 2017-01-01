  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Берліні автомобіль протаранив штаб-квартиру соціал-демократів

    В автомобілі знайдено каністри з бензином і рідиною для розпалювання
    У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини. Інцидент стався близько півночі в районі Кройцберг. [READ_MORE] «Крім самого водія, ніхто не постраждав», - повідомила поліція Берліна в Twitter. Співробітники правоохоронних органів не уточнюють, наскільки серйозні травми
    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка
    Автомобіль, який протаранив штаб-квартиру СДПН
    Фото: REUTERS
    Автомобіль, який протаранив штаб-квартиру СДПН

    В автомобілі знайдено каністри з бензином і рідиною для розпалювання

    У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини.

    Інцидент стався близько півночі в районі Кройцберг.

    Читайте також

    «Крім самого водія, ніхто не постраждав», - повідомила поліція Берліна в Twitter.

    Співробітники правоохоронних органів не уточнюють, наскільки серйозні травми 58-річного водія. Як пише видання Spiegel, його госпіталізували.

    Триває розслідування події. В автомобілі знайшли каністри з бензином і рідиною для розпалювання.

    Нагадаємо, що в Німеччині досить тривають переговори щодо формування коаліції. Однією зі сторін переговорів є Соціал-демократична партія Німеччини. Очільник СДПН Мартін Шульц визначився із вимогою за згоду на продовження існування великої коаліції із ХДС/ХСС. 

    Читайте також
    Німеччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ