У Берліні автомобіль протаранив штаб-квартиру соціал-демократів
- Сьогодні, 10:20
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В автомобілі знайдено каністри з бензином і рідиною для розпалювання
У Берліні чоловік на автомобілі протаранив будівлю штаб-квартири Соціал-демократичної партії Німеччини.
Інцидент стався близько півночі в районі Кройцберг.
«Крім самого водія, ніхто не постраждав», - повідомила поліція Берліна в Twitter.
Співробітники правоохоронних органів не уточнюють, наскільки серйозні травми 58-річного водія. Як пише видання Spiegel, його госпіталізували.
Триває розслідування події. В автомобілі знайшли каністри з бензином і рідиною для розпалювання.
Нагадаємо, що в Німеччині досить тривають переговори щодо формування коаліції. Однією зі сторін переговорів є Соціал-демократична партія Німеччини. Очільник СДПН Мартін Шульц визначився із вимогою за згоду на продовження існування великої коаліції із ХДС/ХСС.