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    У Берліні мітингували прихильники та противники «Альтернативи для Німеччини»

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    Протести відбувались біля&nbsp;Бранденбурзьких воріт - У Берліні мітингували прихильники та противники «Альтернативи для Німеччини»
    Протести відбувались біля Бранденбурзьких воріт

    Близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію «Альтернативи для Німеччини» в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з гаслами «АдН»

    Прихильники правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у неділю, 27 травня, провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом. За даними організаторів акції, у ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.

    Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Анґели Меркель.

    «Меркель має піти», - скандували прихильники АдН. Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо «ісламізації Німеччини». Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх говорила, зокрема, про «грандіозний провал інтеграції» на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. За словами фон Шторх, він «не є німцем».

    Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тисяч осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Одне лише об'єднання «Зупинити ненависть - зупинити АдН» заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації. Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували «Геть нацистів», висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.

    Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

    Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватила у «загрозі життю єврейської громади». «АдН несе антисемітизм у парламенти», - написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag. Вона застерегла від «нацистів, неонацистів та правопопулістів».

    Джерело: Deutsche Welle

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