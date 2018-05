У Берліні мітингували прихильники та противники «Альтернативи для Німеччини»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести відбувались біля Бранденбурзьких воріт

Близько п'яти тисяч осіб вийшли на акцію «Альтернативи для Німеччини» в Берліні і близько 25 тисяч, аби висловити незгоду з гаслами «АдН»

Прихильники правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у неділю, 27 травня, провели марш у центрі Берліна від головного вокзалу до Бранденбурзьких воріт, який завершився мітингом. За даними організаторів акції, у ній взяли участь близько п'яти тисяч учасників. Цю цифру підтвердили і в поліції.

Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали невдоволення політикою уряду Анґели Меркель.

«Меркель має піти», - скандували прихильники АдН. Політики, які виступали перед мітингарями, застерігали щодо «ісламізації Німеччини». Заступниця голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх говорила, зокрема, про «грандіозний провал інтеграції» на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. За словами фон Шторх, він «не є німцем».

From inside the other side: no smiles, no kids, no color. An unhappy lot. #AfD #AfDwegbassen pic.twitter.com/QVwi05aeX4 — Gurur Ertem (@GururErtem) May 27, 2018

This is a small part of the more then 20.000 people protesting against the 3000 "patriots" that showed up.

Brandenburger Tor was ours #noafd #fcknzs pic.twitter.com/g4nv3K0b5T — Alice Mola (@AliceMola) May 27, 2018

In Berlin, thousands of anti-racism campaigners and techno lovers filled the streets today to rival a rally called by the far-right @AfD party pic.twitter.com/OIAua8dFbA — dwnews (@dwnews) May 27, 2018

Приводом для закидів на адресу футболіста та його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч та спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Водночас на різні акції проти АдН вийшли, за даними поліції, близько 25 тисяч осіб, повідомляє інформагенція Reuters. Одне лише об'єднання «Зупинити ненависть - зупинити АдН» заявило про понад три тисячі учасників у їхній демонстрації. Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували «Геть нацистів», висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдН. Окрім того, річкою Шпрее рухалися судна з протестувальниками, які також виступали проти АдН.

An unconventional way of protesting the #AfD on Berlin's river Spree. Arts and human rights groups came on boats. #Berlin2705 pic.twitter.com/osPgoYvMHN — DW Politics (@dw_politics) May 27, 2018

Для підтримки правопорядку поліція задіяла дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцизької площі між поліцейськими та протестувальниками проти АдН сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Генеральна секретарка правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер у цей же день розкритикувала правих популістів і звинуватила у «загрозі життю єврейської громади». «АдН несе антисемітизм у парламенти», - написала Крамп-Карренбауер у статті для видання Bild am Sonntag. Вона застерегла від «нацистів, неонацистів та правопопулістів».

Джерело: Deutsche Welle