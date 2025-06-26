Напад на бійця «Азову» Кориневича: Нацгвардія зробила заяву

«Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів»

Національна гвардія України заявила, що напад на бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича є «неприйнятною ситуацією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НГУ.

«Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів. Неприйнятною є ситуація, яка відбулася 13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ, де було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича», – йдеться у заяві.

Водночас, за інформацією правоохоронних органів, усі особи, ймовірно причетні до цього інциденту, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

«Ми переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування цього інциденту, а винні, у разі доведення їхньої причетності, понесуть передбачену законом відповідальність. Ми наголошуємо, що збереження правопорядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів є фундаментом згуртованості сектору безпеки й оборони України. Головне: слід завжди памʼятати, що у нас спільний ворог – це РФ, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього», – наголосила Нацгвардія.

Національна гвардія України продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, аби всі обставини події були встановлені, а правова оцінка діям причетних осіб - надана у відповідності до чинного законодавства України.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у Івано-Франківську невідомі напали на військового. Ним виявився азовець Андрій Кориневич, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон. Про напад розповіла його мама Оксана Фрич. Жінка припустила, що інцидент стався, бо «комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві.

Згодом 25 червня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону зазначила, що двом чоловікам повідомлено про підозру. Ними виявились військовослужбовці однієї із військових частин. Сам Кротевич звинуватив у нападі бійців Третьої штурмової.