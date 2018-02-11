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    У Білому домі задумались про приватизацію МКС

    Американці втомились фінансувати Міжнародну космічну станцію
    Білий дім збирається припинити фінансування Міжнародної комічної станції (МКС) з 2025 року. Про це повідомляє видання Fox News. Як розповіло джерело телеканалу в NASA, у Вашингтоні вже опрацьовують план передачі МКС в приватний сектор. Відзначимо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США має намір попросити у конгресу 150 мільйонів
    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка

    Американці втомились фінансувати Міжнародну космічну станцію

    Білий дім збирається припинити фінансування Міжнародної комічної станції (МКС) з 2025 року. Про це повідомляє видання Fox News.

    Як розповіло джерело телеканалу в NASA, у Вашингтоні вже опрацьовують план передачі МКС в приватний сектор.

    Відзначимо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США має намір попросити у конгресу 150 мільйонів доларів на майбутній податковий рік для «розвитку комерційних підприємств і потужностей», які необхідні для приватизації МКС.

    Варто відзначити, що США витрачають на утримання станції близько 3-4 мільярдів доларів на рік.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після аналізу проекту космоплана Dream Chaser і його випробувань NASA видало компанії Sierra Nevada Corporation дозвіл на продовження підготовки до першої місії до МКС

    Адміністрація Президента США космос фінансування NASA
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