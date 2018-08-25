У Білорусі другий день горять заповідні Ольманські болота



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Авіація гасить пожежу на болотах

Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує

Другий день співробітники лісової охорони та міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі ліквідовують пожежу на Ольманських болотах, найбільшому в Європі комплексі незайманих боліт.

Площа загоряння: 50-70 гектарів.

Ольманські болота - найбільший в Європі комплекс верхових, перехідних і низинних боліт, які збереглися до наших днів в природному стані (не постраждали від меліорації). Він займає 94 тисячі гектарів.

Ольманські болота мають статус водно-болотного угіддя міжнародного значення з 2001 року і охороняються відповідно до Рамсарської конвенції. В рамках комплексу діє ландшафтний заказник республіканського значення «Ольманські болота», на території якого живуть кілька десятків видів звірів і птахів, занесених до Червоної книги Білорусі.

Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує, повідомили в міністерстві лісового господарства.

У ліквідації пожежі задіяні:

105 співробітників лісової охорони;

3 гусеничних болотоходів;

2 борта авіації рятувальних служб.

Про пожежу на Ольманських болотах стало відомо 24 серпня о 11:52. За попередньою інформацією, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки. Можливо, непогашена сигарета.

Зараз через ландшафтний заказник «Ольманські болота» будують дорогу, здати її планують у вересні. Її вартість - 1 мільйон доларів. 14 кілометрів ґрунтової дороги прокладають через природнє болото.

Джерело: Радіо Свобода