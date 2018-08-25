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    У світі

    У Білорусі другий день горять заповідні Ольманські болота

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    Авіація гасить пожежу на болотах - У Білорусі другий день горять заповідні Ольманські болота
    Авіація гасить пожежу на болотах

    Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує

    Другий день співробітники лісової охорони та міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі ліквідовують пожежу на Ольманських болотах, найбільшому в Європі комплексі незайманих боліт.

    Площа загоряння: 50-70 гектарів.

    Ольманські болота - найбільший в Європі комплекс верхових, перехідних і низинних боліт, які збереглися до наших днів в природному стані (не постраждали від меліорації). Він займає 94 тисячі гектарів.

    Ольманські болота мають статус водно-болотного угіддя міжнародного значення з 2001 року і охороняються відповідно до Рамсарської конвенції. В рамках комплексу діє ландшафтний заказник республіканського значення «Ольманські болота», на території якого живуть кілька десятків видів звірів і птахів, занесених до Червоної книги Білорусі.

    Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує, повідомили в міністерстві лісового господарства.

    У ліквідації пожежі задіяні:

    105 співробітників лісової охорони;
    3 гусеничних болотоходів;
    2 борта авіації рятувальних служб.

    Про пожежу на Ольманських болотах стало відомо 24 серпня о 11:52. За попередньою інформацією, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки. Можливо, непогашена сигарета.

    Зараз через ландшафтний заказник «Ольманські болота» будують дорогу, здати її планують у вересні. Її вартість - 1 мільйон доларів. 14 кілометрів ґрунтової дороги прокладають через природнє болото.

    Джерело: Радіо Свобода

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