У Білорусі другий день горять заповідні Ольманські болота
-
Розсилка
Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує
Другий день співробітники лісової охорони та міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі ліквідовують пожежу на Ольманських болотах, найбільшому в Європі комплексі незайманих боліт.
Площа загоряння: 50-70 гектарів.
Ольманські болота - найбільший в Європі комплекс верхових, перехідних і низинних боліт, які збереглися до наших днів в природному стані (не постраждали від меліорації). Він займає 94 тисячі гектарів.
Ольманські болота мають статус водно-болотного угіддя міжнародного значення з 2001 року і охороняються відповідно до Рамсарської конвенції. В рамках комплексу діє ландшафтний заказник республіканського значення «Ольманські болота», на території якого живуть кілька десятків видів звірів і птахів, занесених до Червоної книги Білорусі.
Жителям населених пунктів близьких до Ольманських боліт нічого не загрожує, повідомили в міністерстві лісового господарства.
У ліквідації пожежі задіяні:
105 співробітників лісової охорони;
3 гусеничних болотоходів;
2 борта авіації рятувальних служб.
Про пожежу на Ольманських болотах стало відомо 24 серпня о 11:52. За попередньою інформацією, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки. Можливо, непогашена сигарета.
Зараз через ландшафтний заказник «Ольманські болота» будують дорогу, здати її планують у вересні. Її вартість - 1 мільйон доларів. 14 кілометрів ґрунтової дороги прокладають через природнє болото.
Джерело: Радіо Свобода