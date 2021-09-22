«Стрімке погіршення та смерть». Директор «ковідної» лікарні розповів про особливості нової хвилі пандемії

Особлива загроза – для тих, кому 50 і більше

Інфіковані коронавірусом пацієнти – переважно люди з груп ризику з важкими супутніми захворюваннями, повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор Чернівецької обласної інфекційної лікарні Дмитро Домбровський. Проте відмінність нинішньої хвилі захворюваності у тому, що хворий недовго перебуває у стані середньої тяжкості, після чого настає різке погіршення та смерть.

«Однозначно нинішній перебіг має свої чітко виражені особливості. Пацієнти якийсь час перебувають у стані середньої важкості, потім настає різке, стрімке погіршення і досить скоро після цього – смерть. Однак незмінним залишається те, що критичний стан характерний для тієї самої групи пацієнтів, що й під час попередніх спалахів: це люди із важкими супутніми патологіями, із цукровим діабетом, із надлишковою вагою, серцево-судинними захворюваннями», – наголосив Домбровський.

Щодо віку пацієнтів, які потрапляють у лікарню, то він з приходом нового штаму коронавірусу не змінився, зазначив лікар.

«Вік шпиталізованих пацієнтів та пацієнтів із важким перебігом лишається тим самим, що і за попередніх хвиль захворюваності: 50 і старші», – сказав Домбровський.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

Як повідомив міністр охорони здоровя Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.