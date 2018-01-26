У Білорусі створять базу даних «дармоїдів»

Міністр праці Білорусі прокоментував підписаний Лукашенком декрет, який скасовує «податок на дармоїдів»

У Білорусії буде створена база даних працездатних громадян, не зайнятих в економіці. Про це повідомив перший заступник міністра праці і соціального захисту країни Андрій Лобович, передає Lenta.ru. «Для комплексної реалізації декрету на місцях передбачено створення і ведення республіканської бази даних працездатних громадян у працездатному



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Акція протесту в Білорусі

Міністр праці Білорусі прокоментував підписаний Лукашенком декрет, який скасовує «податок на дармоїдів»

У Білорусії буде створена база даних працездатних громадян, не зайнятих в економіці.

Про це повідомив перший заступник міністра праці і соціального захисту країни Андрій Лобович, передає Lenta.ru.

«Для комплексної реалізації декрету на місцях передбачено створення і ведення республіканської бази даних працездатних громадян у працездатному віці, не зайнятих в економіці», - прокоментував Лобович підписаний президентом країни Олександром Лукашенком декрет, який скасовує так званий «податок на дармоїдів».

Чиновник додав, що ця база буде сформована в два етапи. «На республіканському рівні буде формуватися основна база на основі республіканських інформаційних ресурсів. На місцевому рівні буде проводитися коригування основної бази місцевими органами з урахуванням наявних у них інформаційних ресурсів та інформації», - пояснив він. За словами Лобовича, база буде використовуватися місцевими органами при індивідуальному підході для вирішення проблем працевлаштування громадян.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 січня підписав декрет №1, яким передбачені заходи зі сприяння зайнятості населення та скасовується обов'язковий збір з безробітних.

Новим декретом скасовується стягнення так званого «податку на дармоїдство», який спровокував гучні акції протесту по всій країні на початку 2017 року.

«У новий декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат. При цьому особи, що раніше визнавалися платниками цього збору, звільнені від його сплати», - йдеться в повідомленні.

Згідно з декретом, на місцеві органи влади покладається індивідуальна робота з працевлаштування та ресоціалізації громадян.

У Лукашенка запевняють, що новий підхід буде спрямований «на стимулювання працездатних непрацюючих громадян до легальної зайнятості».