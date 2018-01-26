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    У Білорусі створять базу даних «дармоїдів»

    Міністр праці Білорусі прокоментував підписаний Лукашенком декрет, який скасовує «податок на дармоїдів»
    У Білорусії буде створена база даних працездатних громадян, не зайнятих в економіці. Про це повідомив перший заступник міністра праці і соціального захисту країни Андрій Лобович, передає Lenta.ru. «Для комплексної реалізації декрету на місцях передбачено створення і ведення республіканської бази даних працездатних громадян у працездатному
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    Акція протесту в Білорусі&nbsp;
    Акція протесту в Білорусі 

    Міністр праці Білорусі прокоментував підписаний Лукашенком декрет, який скасовує «податок на дармоїдів»

    У Білорусії буде створена база даних працездатних громадян, не зайнятих в економіці.

    Про це повідомив перший заступник міністра праці і соціального захисту країни Андрій Лобович, передає Lenta.ru.

    «Для комплексної реалізації декрету на місцях передбачено створення і ведення республіканської бази даних працездатних громадян у працездатному віці, не зайнятих в економіці», - прокоментував Лобович підписаний президентом країни Олександром Лукашенком декрет, який скасовує так званий «податок на дармоїдів».

    Чиновник додав, що ця база буде сформована в два етапи. «На республіканському рівні буде формуватися основна база на основі республіканських інформаційних ресурсів. На місцевому рівні буде проводитися коригування основної бази місцевими органами з урахуванням наявних у них інформаційних ресурсів та інформації», - пояснив він. За словами Лобовича, база буде використовуватися місцевими органами при індивідуальному підході для вирішення проблем працевлаштування громадян.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко 25 січня підписав декрет №1, яким передбачені заходи зі сприяння зайнятості населення та скасовується обов'язковий збір з безробітних.

    Новим декретом скасовується стягнення так званого «податку на дармоїдство», який спровокував гучні акції протесту по всій країні на початку 2017 року.

    «У новий декрет не ввійшли норми про стягування з працездатних непрацюючих громадян збору на фінансування державних витрат. При цьому особи, що раніше визнавалися платниками цього збору, звільнені від його сплати», - йдеться в повідомленні.

    Згідно з декретом, на місцеві органи влади покладається індивідуальна робота з працевлаштування та ресоціалізації громадян.

    У Лукашенка запевняють, що новий підхід буде спрямований «на стимулювання працездатних непрацюючих громадян до легальної зайнятості».

     

     

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