Росія придумала, як «помститися» Болгарії за висилку попів-шпигунів

Храм РПЦ в столиці Болгарії буде закритий через вислання з країни архімандрита Вассіана

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що храм РПЦ у Софії буде закритий. Такі дії Москви є реакцією на вислання з Болгарії настоятеля цього храму архімандрита Вассіана через «загрозу національній безпеці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарі, розміщеному в офіційному Telegram-каналі посольства РФ в Болгарії, речник МЗС РФ Марія Захарова істерично назвала дії болгарської влади недружнім актом, який «не піддається жодному логічному поясненню».

«Обурені та шоковані фактом того, що сталося. Це ще раз свідчить про те, що нинішнє керівництво Болгарії остаточно стало на шлях руйнування не лише політичних контактів між державами, а й культурно-гуманітарних зв'язків між нашими народами. Тепер мета – розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами, братні зв'язки між російським та болгарським народами. Старовинний російський храм, який багато років був місцем спільної молитви росіян і болгар, тепер буде закритий. Вкотре наголошуємо, що відповідальність за стрімку деградацію двосторонніх зв'язків між Росією та Болгарією повністю лежить на болгарській стороні», – зазначила Захарова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зі свого боку, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив: згідно з інформацією Державного агентства з національної безпеки Болгарії (болг. ДАНС), настоятель храму РПЦ в Софії та ще двоє церковників вчинили дії, які не відповідають їхньому статусу в Болгарії.

На запитання, чи призведе це до погіршення відносин між Болгарією та РФ, болгарський прем’єр сказав: «Коли хтось вчиняє незаконні дії, які суперечать болгарському законодавству, він повинен бути підданий санкціям. У цьому випадку це санкції проти законів Болгарії».

Два тижні тому президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив, місцеві служби безпеки отримали від партнерських служб інформацію про те, що члени Священного Синоду РПЦ працюють на російські спецслужби. Після того, як македонська влада вигнала Вассіана з країни за шпигунство, голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Атанас Атанасов заявив, що Вассіан є представником російських спецслужб і піддав критиці місцеву контррозвідку за те, що вони не виживають дій щодо припинення його діяльності в країні.

«У ДАНС всі знають, що цей священник тут є представником російської розвідки. Я запитую болгарську контррозвідку, чи їм не соромно, що той, хто живе й розгортає розвідувальну діяльність у Болгарії, був вигнаний з Македонії, а тут живе комфортно», – заявив Атанасов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Реакція болгарських спецслужб на вищевказану критику не забарилася. На своїй офіційній інтернет-сторінці ДАНС прокоментувала свої дії щодо Вассіана та двох інших представників РПЦ: «Заходи застосовано у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів республіки Болгарія. Отримано дані про дії зазначених осіб, які сприяли реалізації гібридної стратегії РФ щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів».

Нагадаємо, болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва, якого тижнем раніше випровадили зі Скоп'є через інформацію про те, що він є російським шпигуном. Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів Російської православної церкви. Російське посольство в Софії піддало різкій критиці дії болгарської влади.