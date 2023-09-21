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Болгарія вислала російських попів-шпигунів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія вислала російських попів-шпигунів
Болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва
фото: скріншот з відео

Священиків РПЦ викликали в міграційну службу, де їм заявили, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії

Болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва, якого тижнем раніше випровадили зі Скоп'є через інформацію про те, що він є російським шпигуном. Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів Російської православної церкви. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі посольства РФ в Болгарії.

Всі троє росіян були звинувачені в шпигунстві на користь РФ і вислані з санкції голови Державного агентства з національної безпеки Болгарії.

Російське посольство в Софії піддало різкій критиці дії болгарської влади.

«21 вересня цього року болгарська влада зробила грубі, кричущі дії з випровадження з країни настоятеля Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана та двох служителів Храму св. Миколи Мірлікійського. Обурені фактом та форматом прийнятого болгарською стороною рішення. Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не лише суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між нашими державами, а й розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами, озлобити один проти одного російський та болгарський народи. Наголошуємо, що відповідальність за стрімку деградацію двосторонньої взаємодії лежить повністю на болгарській стороні», – йдеться в коментарі на офіційному Telegram-каналі російського посольства.

В коментарі російському ЗМІ посол Елеонора Митрофанова зазначила, що у четвер священиків РПЦ «викликали в міграційну службу, де їм заявили, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії і повинні сьогодні ж залишити країну».

«При цьому їх посадили в автозак і повезли до їх помешкань, щоб вони могли зібрати свої речі, потім завезуть до церкви і далі на кордон із Сербією. Ця безпрецедентна подія, церква відокремлена від держави, і незрозуміло, як священнослужителі можуть загрожувати національній безпеці», – додала посол.

За словами Митрофанової, «до Російської церкви в Софії ходить багато парафіян» і подібна подія – «падіння в прірву».

«Можна сказати, що вони просто плюнули в обличчя нашої церкви, тим більше, що це сталося на Різдво Пресвятої Богородиці», – зазначила посол держави-агресора.

Нагадаємо, митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович – «Главком») взяв участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії.

Читайте також: Попи-шпигуни. Православна розвідка Путіна на Заході
Теги: Болгарія РПЦ священник посол російські агенти

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