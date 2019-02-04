У Болівії зійшли два зсуви, загинули 16 осіб



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Новий зсув зійшов на «нерозсудливих» людей, які перетинали ділянку, де проводилися відновлювальні роботи, міністр громадських робіт

Обидва зсуви сталися в одному місці

На сході Болівії минулими вихідними зійшли два зсуви, внаслідок чого загинули щонайменше 16 осіб. Про це повідомив портал Razon.

Зазначено, що перший зсув зійшов у суботу, 2 лютого, у районі дороги, що з'єднує однойменну столицю провінції місто Каранави з селищем Йолосіта. У неділю на тому ж місці зійшов ще один зсув.

Як розповів міністр громадських робіт Оскар Кок, новий зсув зійшов на «нерозсудливих» людей, які перетинали ділянку, де проводилися відновлювальні роботи після сходу першого зсуву.

Водночас, мер Каранави Даніель Паукара заявив, що 16 осіб стали жертвами першого зсуву. Дані за результатами сходження другої лавини - уточнюються.

Президент Болівії Ево Моралес у Twitter висловив співчуття сім'ям загиблих і заявив, що влада «надає всю необхідну допомогу» у зв'язку з тим, що трапилося.

Раніше в афганській провінції Бадахшан через зсув ґрунту у золотодобувній шахті загинула 31 людина.

Також повідомлялося, що внаслідок зсувів у В'єтнамі загинули 13 осіб.