У Бостоні зняли з прокату російський пропагандистський фільм «Т-34»



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Серед продюсерів фільму - Микита Михалков, а також виходець з СРСР бізнесмен Леонід Блаватник, ім'я якого фігурувало в скандалі про втручання РФ у вибори американського президента

Господар кінотеатру сказав, що отримав багато дзвінків і листів від жителів району і вирішив відмовитися від показу картини

Кінотеатр West Newton Cinema, розташований в передмісті Бостона (США), скасував показ пропагандистського російського фільму про Другу світову війну «Т-34» після численних звернень і протестів активістів. Про це заявив активіст групи Arts Against Aggression Дмитро Смілянський, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, їх група дізналася про те, що фільм демонструватиметься в кінотеатрі Ньютона, з реклами у Facebook, після чого активісти звернулися до керівництва кінотеатру з пропозицією скасувати показ.

«Ми дуже здивувалися такому незвичайному вибору кінотеатру, в якому, зазвичай, показують незалежне кіно і фестивальні фільми. Написали лист господареві кінотеатру Давиду Браманте і розповіли про фільм, хто його фінансував, хто продюсував і хто рекламує в США. Ми повідомили, що це не незалежний фільм, не авторський погляд на історію, а гламуризація війни і державна мілітаристська пропаганда в стилі «Можемо повторити!». Він сказав, що нічого не знав про цей фільм і не впевнений, що хоче його показувати», - розповів Смілянський.

Він тоді написав пост в Facebook і попросив тих, кому не байдужа репутація кінотеатру, зателефонувати або написати Давиду. Пізніше з активістом зв'язався господар кінотеатру і сказав, що отримав багато дзвінків і листів від жителів району і вирішив відмовитися від показу картини.

Фільм «Т-34» розповідає про те, як потрапивши в німецький концтабір в роки Другої світової війни радянські військовослужбовці зуміли втекти з полону, захопивши привезений німцями з фронту новітній радянський танк Т-34.

Серед продюсерів фільму - Микита Михалков, а також виходець з СРСР бізнесмен Леонід Блаватник, ім'я якого фігурувало в скандалі про можливе втручання Росії у вибори американського президента. Блаватник робив великі пожертви у виборчий фонд Дональда Трампа. Була підозра, що він діяв за вказівкою Кремля.

Показ фільму заплановано в кількох містах США та Канади, в тому числі, в Торонто, Лос-Анджелесі, Чикаго, Сан-Франциско, Маямі. Інформаційну підтримку рекламної кампанії надає російське посольство в США.