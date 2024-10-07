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Уламки впали на територію школи: що відбувається у Києві після атаки «Кинджалами»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уламки впали на територію школи: що відбувається у Києві після атаки «Кинджалами»
У Соломʼянському районі виникла пожежа в одному з гаражів на приватній території
фото: ДСНС

У Соломʼянському районі пожежа через падіння уламків збитої ракети

Унаслідок ракетної атаки на Київ сьогодні зранку, 7 жовтня, у трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському. Про це інформує пресслужба КМВА.

Солом’янський район

Уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих.

«У Соломʼянському районі пожежа. Можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують», – додав мер Києва Віталій Кличко

Згодом Кличко додав, пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. Потерпілих немає.

«Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також – на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету», – зазначив Кличко.

Голосіївський район

Уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

Шевченківський район

Падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

«Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», – наголосив начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 жовтня, у  Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту.  Мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

Згодом Кличко уточнив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі – в кількох місцях на відкритий простір. «У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському – в одному місці – на тротуар, в іншому –уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється», – наголосив мер столиці.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ.   «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад  дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин.   Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. 

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Теги: пожежа Віталій Кличко Київ війна ракета ракетна атака

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