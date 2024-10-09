Україна конфіскувала суховантажне судно під прапором Камеруну

Підрозділи морської охорони виявили порушення судноплавства в акваторіях в липні 2024 року

Дніпровський районний суд Києва ухвалив передати судно до Національного агентства з управління активами

На Одещині морська охорона Держприкордонслужби спільно з правоохоронними органами затримала суховантаж Usko MFU під прапором Камеруну, який незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. За рішенням суду, судно передано у власність держави України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Затримання відбулося в липні 2024 року, коли підрозділи морської охорони виявили порушення судноплавства в акваторіях під тимчасовою окупацією. Так, Дніпровський районний суд Києва ухвалив передати судно до Національного агентства з управління активами (АРМА).

Капітана судна звинувачують в порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. За порушення українського законодавства та міжнародного права, судно тепер перейде під управління держави для подальшого використання.

«Україна продовжує твердо відстоювати свій суверенітет у територіальних водах, нагадуючи, що всі порти Криму та Азовського моря залишаються закритими для комерційної діяльності. Будь-які операції у цих портах порушують міжнародні норми та законодавство України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом кількох тижнів корабель Ruby, який плаває під прапором Мальти і транспортує аміачну селітру з Росії, курсувала уздовж берегів Північної Європи в пошуках порту. Проте жодна з країн не надала дозволу на причал, остерігаючись можливого вибуху вантажу, що перебуває на борту.

Як повідомлялося, за рік роботи морського коридору в Чорному морі вдалося експортувати 70 млн тонн вантажів.

До слова, фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.