Дворецький короля Чарльза розсекретив, що насправді їсть монарх

Король не відмовився б від пива та бургера, якби йому їх запропонували

Грант Гарролд, який працював дворецьким тодішнього принца Чарльза від 2004 до 2011 року, сказав, що хоча монарх їсть здорову їжу, він не відмовився б від страв, які любить багато хто з нас. В ексклюзивному інтерв'ю Express.co.uk Грант сказав, що король не відмовився б від пива та бургера, якби йому їх запропонували.

«Працюючи на королівську сім'ю, я зрозумів, що в їхніх звичках у їжі немає нічого незвичайного. Король не відмовився б від бургера, він не відмовився б і від пива».

Колишній дворецький повідомив, що король їсть як традиційну, так і сучасну їжу, частина якої вирощується в садах його королівських резиденцій.

«Він любить овочі і має город в Гайгроуві. Овочі завжди в меню. Якби він збирався перекусити, він би не сидів там з пачкою чипсів», — каже колишній співробітник монарха.

Подробиці про харчові уподобання короля Чарльза з'явилися після того, як стало відомо, що він став їсти авокадо на обід за рекомендацією своїх лікарів.

«Тепер король з'їдає половину авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі», – каже інсайдер.

До слова, король Великої Британії Чарльз III 30 квітня, повернувся до громадянських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу.

Також Принцеса Уельська Кейт Міддлтон більше не бажає брати участь у скандалах, пов'язаних зі сваркою королівської родини з принцом Гаррі та Меган Маркл. Після того, як герцог та герцогиня Сассекські переїхали до США та відмовилися від королівських обов'язків, у Великій Британії не вщухають конфлікти.