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Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року
Важка ситуація біля Покровська
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби ворог атакував наші позиції на Покровському напрямку 43 рази

Противник протягом минулої доби завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

З початку минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важка ситуація зберігається на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська. За наявною інформацією, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Окрім цього, українські воїни знищели два автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки, також пошкодили три артилерійські системи та чотири авто окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Двадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Окупанти тричі намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку 

Мало місце одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 5
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Також ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти в районі населеного пункту Торецьк отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки. Загалом, 34 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень тривають. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 394 особи вбитими та пораненими. Знищено три артилерійські системи, 14 автомобілів, бойову броньовану машину та три мотоцикли. Окрім того, бойова броньована машина та десять автомобілів були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Нараховується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Підрозділи Сил оборони відбили 25 атак противника, шість атак тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 18 боєзіткнень. Тринадцять ворожих штурмів зупинено в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Ще п’ять атак триває.

Фото: deepstatemap
Фото: deepstatemap

 

На Придніпровському напрямку

Наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

Слід відзначити воїнів 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського та 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які стримують атаки переважаючих сил противника та завдають йому вагомих втрат.

Нагадаємо, триває 976-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Теги: окупанти Генштаб Торецьк озброєння втрати ворог

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