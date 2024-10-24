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У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі військ США

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі військ США
Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає
фото: Yonhap

У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума

У Південній Кореї в четвер загорівся склад постачання армії США. Про це повідомляє агенція Yonhap.

«За словами офіційних осіб, на складі Збройних сил США у Кореї (USFK) у південно-східному портовому місті Пусан сьогодні сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.

За інформацією південнокорейських рятувальників, пожежа спалахнула ввечері на 55-му складі постачання армії США у місті Пусан.

Під час пожежі всередині складського приміщення нікого не було, тож загиблих та постраждалих немає. У будівлі зберігалися будівельні матеріали та легкозаймисті речовини, такі як уретан та гума.

У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі військ США фото 1
фото: Yonhap

Для гасіння пожежі задіяли 51 одиницю техніки та 163 особи. Американські військові також надали три пожежні машини та 11 осіб особового складу.

Доступ на територію складу був обмежений, туди могли потрапити лише пожежники. Зокрема, на місце інциденту не пускали навіть співробітників поліції.

До слова, сьогодні також куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі.

Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками, оскільки раніше КНДР надсилала кулі зі сміттям. У листівках КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини. Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.

Раніше Південна Корея попередила сусідню КНДР про можливі військові дії в тому випадку, якщо Пхеньян продовжить запускати через кордон сміття, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея. При цьому в південнокорейському відомстві не уточнювали, які саме заходи розглядаються. 

Журналісти нагадали, що повітряні кулі стали неприємністю для Сеула та його околиць. Північнокорейські військові наповнюють їх макулатурою, недопалками та фрагментами взуття.

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Теги: пожежа Південна Корея сміття машини військові Північна Корея кордон повітряні кулі

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