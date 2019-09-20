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    У світі

    У Чехії викрили двох українців, які незаконно регулювали дорожній рух

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    <p>Проти українців мають намір відкрити адміністративну справу</p> - У Чехії викрили двох українців, які незаконно регулювали дорожній рух

    Проти українців мають намір відкрити адміністративну справу

    Українці в спеціальних жовтих жилетах не розуміли чеську мову і не могли нічого пояснити

    У Чехії викрили двох працівників з України, які незаконного регулювали рух транспорту на відремонтованій дорозі в районі Градец-Кралове.

    Про це повідомляє IDNES.cz.

    На двох регулювальників поскаржилися водії. За їхніми словами, працівники в спеціальних жовтих жилетах не розуміли чеську мову і не могли нічого пояснити.

    Перевірка співробітниками митниці виявила, що 24-річний чоловік і 23-річна жінка приїхали з України і працювали в Чехії нелегально.

    «Під час перевірки співробітники митниці з’ясували, що ці люди не мають чинного дозволу на роботу, виданого чеською владою», - сказав представник митниці регіону.

    Проти українців мають намір відкрити адміністративну справу. Їм загрожує видворення з Чехії.

    Чеську компанію, яка найняла українців для регулювання дорожнього руху, загрожує штраф в розмірі до 10 млн чеських крон (майже $ 43 тис.).

    Раніше стало відомо, що суд у Чехії пом’якшив вирок військовому, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

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