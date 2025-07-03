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Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів
За словами Петра Павела, 2024-го Чехія змогла поставити Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів
фото: bbc.com

Чехія під керівництвом Петра Павела залишалася одним із найвідданіших союзників України

Чехія не може гарантувати продовження військової допомоги Україні після парламентських виборів, які відбудуться в країні у жовтні цього року, заявив президент країни Петр Павел. Чеський президент не виключив, що вибори приведуть до зміни уряду, і дав зрозуміти, що про пріоритети можливої ​​нової влади поки важко судити. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

«Наразі всі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включаючи нашу політику щодо України. Тому що я вважаю, що підтримка України – це невід'ємна частина нашої власної безпеки», – заявив Павел.

Чехія під керівництвом Павела залишалася одним із найвідданіших союзників України. Прага збирає гроші у своїх союзників по НАТО, а потім, використовуючи свої зв'язки у країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує у них артилерійські снаряди та постачає в Україну.

Раніше Павло обіцяв, що цю ініціативу «жодним чином не буде поставлено під загрозу».
В інтерв'ю президент Чехії заявив: «Я обговорюю ці питання з усіма лідерами парламентських партій, які у тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду».

«Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки та зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звичайно, зараз я не можу дати гарантій – багато залежатиме від їхніх підсумків», – сказав президент Чехії.

«Снарядна ініціатива»

За словами Петра Павела, 2024-го Чехія змогла поставити Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів, а цього року обсяг постачань становитиме 1,8 млн, з яких близько 800 тис. – калібру 155 мм.

«Два роки тому вони [українці] були в такому невигідному становищі, що їхні вогневі можливості порівняно з Росією становили 1 до 10. Зараз це співвідношення приблизно 1 до 2», – сказав президент Чехії. Це означає, що за постійного припливу боєприпасів українське командування може дозволити собі розкіш планування, бо вони знають, що саме вони отримають у найближчі місяці.

Нагадаємо, Чехія наразі налаштована продовжити програму постачання важких боєприпасів Україні й на 2026 рік. Водночас результати парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року, можуть вплинути на це рішення, заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

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Теги: Петр Павел президент українці Чехія вибори

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