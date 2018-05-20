У Чорногорії склав присягу президент

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Міло Джуканович

Джуканович заявив, що Чорногорія є лідером реформ на Західних Балканах

У Чорногорії 20 травня склав присягу Міло Джуканович, обраний вдруге президентом країни. Раніше він обіймав президентську посаду у період 1998-2002 років.

Після інавгураційної церемонії в парламенті Джуканович заявив, що Чорногорія є економічно розвиненою країною Західних Балкан, лідером реформ і кандидатом на вступ до ЄС.

На президентських виборах 15 березня 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.

Нагадаємо, у чорногорському Которі ввечері 11 травня було знайдено мертвою громадянку України Анастасію Лашманову. Активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства невідомий, але за даними джерел видання, Лашманову могли вбити під час пограбування квартири.

Джерело: Радіо Свобода