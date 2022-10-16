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Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео)
Уламок ракети, яка впала на Бєлгород
фото з відкритих джерел

Очевидці публікують фото уламків ракет

Над російським Бєлгородом гучно, за даними російських ЗМІ, в місті пролунало щонайменше 16 вибухів та спрацювала ППО.

У той час місцеві Telegram-канали пишуть, що є влучання в район аеропорту.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, про щонайменше двох постраждалих.

Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео) фото 1

«Білгородське МВС піднято по тривозі. У місті продовжуються вибухи. У деяких багатоповерхівках вибило шибки. Крім того, очевидці публікують фото уламків ракет», – пише Telegram-канал Baza.

Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео) фото 2

Нагадаємо, жителі російського Бєлгорода 14 жовтня знову почули гучні вибухи. Після вибухів у місті спалахнула пожежа. ЗМІ повідомили, що рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі» і приземлитись в Бєлгороді

Також у Бєлгороді горіла нафтобаза. Пошкоджено один із десяти резервуарів.

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