Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео)
Очевидці публікують фото уламків ракет
Над російським Бєлгородом гучно, за даними російських ЗМІ, в місті пролунало щонайменше 16 вибухів та спрацювала ППО.
У той час місцеві Telegram-канали пишуть, що є влучання в район аеропорту.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, про щонайменше двох постраждалих.
«Білгородське МВС піднято по тривозі. У місті продовжуються вибухи. У деяких багатоповерхівках вибило шибки. Крім того, очевидці публікують фото уламків ракет», – пише Telegram-канал Baza.
Нагадаємо, жителі російського Бєлгорода 14 жовтня знову почули гучні вибухи. Після вибухів у місті спалахнула пожежа. ЗМІ повідомили, що рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі» і приземлитись в Бєлгороді.
Також у Бєлгороді горіла нафтобаза. Пошкоджено один із десяти резервуарів.
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