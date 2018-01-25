У Фінляндії хочуть читати листування громадян

Фіни можуть лишитися без таємниці листування

Голова міноборони Фінляндії Юніс Ніністіо, голова міністерства Антти Хяккянен і голова МВС Паула Рісікко внесли в парламент Фінського проекту закону про розвідку.Про це вони повідомили на прес-конференції, передає "РИА Новости". «У зв'язку з різким розвитком технологій, переходом військових комунікацій від аналогового операційного середовища



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Фіни можуть лишитися без таємниці листування

Голова міноборони Фінляндії Юніс Ніністіо, голова міністерства Антти Хяккянен і голова МВС Паула Рісікко внесли в парламент Фінського проекту закону про розвідку.

Про це вони повідомили на прес-конференції, передає "РИА Новости".

«У зв'язку з різким розвитком технологій, переходом військових комунікацій від аналогового операційного середовища до цифрового немає можливості досягнення сучасного розвитку без зміни законодавства. Зміни підвищать обізнаність Сил захисту від серйозних міжнародних загроз. Надавати Силам оборонних повноважень щодо розслідування хакерських атак, підриву інформаційних систем», - заявив міністр оборони країни Ниинисте.

Згідно з законом, розвідка отримає можливість роботи в країні та за кордоном, включаючи вивчення діяльності іноземних військових сил і пов'язаних з ними (організацій), дослідження та спостереження за об'єктами, які можуть поставити під загрозу безпеку Фінляндії та її жителів.

Міністр юстиції Фінляндії Антті Хяккянен вважає, що необхідно внести зміни до статей конституції, що стосуються таємниці листування. Зокрема, пропонується дозволити уповноваженим органам читати листування громадян при необхідності «отримати знання про військову діяльність або інших видах діяльності, які серйозно загрожують національній безпеці».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.