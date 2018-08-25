У Фінляндії з мосту впав автобус, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Timo Hartikainen / Lehtikuva Аварія у Фінляндії

Пасажирами автобуса була група фінів, що проживають у Швеції

У Фінляндії з мосту на залізничне полотно впав пасажирський автобус. Про це інформує Yle.

Аварія сталася у місті Куопіо на сході Фінляндії. Автобус вже прибрали з залізничного полотна.

Згідно з даними поліції Східної Фінляндії, автобус переміщений в ангар, де машиною займуться експерти центру розслідування подій.

В результаті аварії, що сталася на магістралі номер п'ять, загинуло чотири людини і близько двадцяти госпіталізовано - з них троє перебувають у важкому стані.

За даними STT, пасажирами замовного автобуса була група фінів, що проживають у Швеції, - любителів караоке.

Причини аварії поки не встановлені, проте, швидше за все, мова йде про несправні гальма.