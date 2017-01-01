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    У Франції мігранти «захопили» замок

    Університет, якому належить замок, подав позов до суду
    У місті Нант, що на заході Франції, мігранти зайняли замок, який належить Нантському університету. Керівництво закладу намагається виселити незаконних мешканців через суд і зробити у будівлі ремонт. [READ_MORE]  «Замок Тертр був зайнятий незаконно, ми хочемо почати там ремонт, але мігранти не хочуть його покидати. У вівторок
    • Сьогодні, 17:35
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    Замок Тертр, Франція
    Замок Тертр, Франція

    Університет, якому належить замок, подав позов до суду

    У місті Нант, що на заході Франції, мігранти зайняли замок, який належить Нантському університету. Керівництво закладу намагається виселити незаконних мешканців через суд і зробити у будівлі ремонт.

     «Замок Тертр був зайнятий незаконно, ми хочемо почати там ремонт, але мігранти не хочуть його покидати. У вівторок відбудеться судове засідання, на якому буде розглянута ця ситуація», — повідомили в університеті Нанта.

    Натомість мігрантів підтримали студентські організації, які в понеділок прийшли до будівлі суду із закликами не виселяти мігрантів та вирішити ситуацію гуманним шляхом.

    Джерело: Укрінформ

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