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    У світі

    У Франції зіткнулися трамваї: 12 постраждалих

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    Трамвай врізався в інший, коли той стояв на зупинці - У Франції зіткнулися трамваї: 12 постраждалих
    Трамвай врізався в інший, коли той стояв на зупинці

    Один постраждалий наразі перебуває у критичному стані

    У французькому місті Іссі-ле-Муліно зіткнулися трамваї, внаслідок чого постраждали 12 осіб. Про це  повідомляє BFMTV.

    Відзначається, що аварія трапилася ввечері. Один з трамваїв стояв на зупинці, коли в нього врізався інший трамвай.

    Один з потерпілих знаходиться в критичному стані.

    Раніше у Львові трамвай протаранив авто, ніхто не постраждав.

    Також повідомлялося, що в Києві зійшли з рейок два трамваї.

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