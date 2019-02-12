У Франції зіткнулися трамваї: 12 постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамвай врізався в інший, коли той стояв на зупинці

Один постраждалий наразі перебуває у критичному стані

У французькому місті Іссі-ле-Муліно зіткнулися трамваї, внаслідок чого постраждали 12 осіб. Про це повідомляє BFMTV.

Відзначається, що аварія трапилася ввечері. Один з трамваїв стояв на зупинці, коли в нього врізався інший трамвай.

ALERTE INFO



Spectaculaire accident ce soir près de la station Jacques-Henri Lartigue.



Une rame du @T2_RATP a percuté une rame à l'arrêt et a déraillé.



Les secours sont rapidement intervenus. Une douzaine de blessés légers ont été pris en charge. Le trafic est interrompu pic.twitter.com/KQaC4GA8Jd — Ville d'Issy-les-Moulineaux (@Issylesmoul) 11 февраля 2019 г.

Один з потерпілих знаходиться в критичному стані.

Раніше у Львові трамвай протаранив авто, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що в Києві зійшли з рейок два трамваї.