У французьких Альпах випала рекордна кількість снігу

На гірськолижних курортах в Альпах заблоковані сотні туристів

У французьких Альпах випала така кількість снігу, якої місцеві жителі не бачили останні 30 років. Сотні туристів залишилися заблокованими на гірськолижних курортах. Через обірвані електродроти кілька поселень без світла. [READ_MORE] Допоки тракторами розчищають дороги, влада просить усіх бути вкрай обережними: за можливості залишатися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На гірськолижних курортах в Альпах заблоковані сотні туристів

У французьких Альпах випала така кількість снігу, якої місцеві жителі не бачили останні 30 років.

Сотні туристів залишилися заблокованими на гірськолижних курортах. Через обірвані електродроти кілька поселень без світла.

Допоки тракторами розчищають дороги, влада просить усіх бути вкрай обережними: за можливості залишатися вдома, не сідати за кермо і не підніматися високо в гори.

Повсякчас навала снігу з височин котиться в долини. Вже зафіксовано з десяток лавин.

Раніше повідомлялося, що у Швейцарії внаслідок сильних снігопадів на гірськолижному курорті Церматт в Альпах застрягли близько 13 тисяч лижників.

Джерело: ТСН