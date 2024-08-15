У Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Літаки Ту-22М3 в Росії більше не випускаються

За даними Міноборони РФ, причиною аварії стала технічна несправність

У Іркутській області впав російський бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомило російське Міноборони, пишуть ЗМІ.

Як зазначає російське відомство, екіпаж літака нібито катапультувався. Причиною аварії стала технічна несправність.

💥🛬На болотах в Іркутській області зазнав аварії і загорівся бомбардувальник Ту-22м, пишуть російські тг-канали pic.twitter.com/dbb65fMEiM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Зазначається, що літак Ту-22М3 виконував плановий політ в Іркутській області. Впало судно у безлюдній місцевості, руйнувань нібито немає.

У чому особливість Ту-22М3

Російська армія використовує Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні, зокрема для запуску ракет Х-22. Приблизна вартість літака становить близько $300 млн. Він є одним із найдорожчих бортів у військово-повітряному флоті РФ.

Зокрема, для Росії літак важливий тим, що може нести ракети, які запускаються на сотні кілометрів, а інших, новіших літаків для такої роботи в Росії немає. Крім того, дані літаки в Росії вже не випускаються, проводяться лише капітальні ремонти, які через західні санкції доволі важко робити.

На болотах в Іркутській області зазнав аварії і загорівся бомбардувальник Ту-22м, пишуть російські тг-канали pic.twitter.com/ImjhjIR1DY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Нагадаємо, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.