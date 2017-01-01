У Греції отримав притулок турецький військовий, який втік після спроби перевороту

У Греції заявили про систематичне порушення прав людини в Туреччині після невдалої спроби путчу

Військовий армії Туреччини, який втік з батьківщини після спроби військового перевороту в липні 2016 року, отримав притулок у Греції. До сусідньої країни він утік разом із сімома іншими військовими на вертольоті, що приземлився 16 липня минулого року в місті Александрополісі на півночі Греції. За повідомленням ЗМІ, рішення про надання чоловіку



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У Греції заявили про систематичне порушення прав людини в Туреччині після невдалої спроби путчу

Військовий армії Туреччини, який втік з батьківщини після спроби військового перевороту в липні 2016 року, отримав притулок у Греції. До сусідньої країни він утік разом із сімома іншими військовими на вертольоті, що приземлився 16 липня минулого року в місті Александрополісі на півночі Греції. За повідомленням ЗМІ, рішення про надання чоловіку притулку було ухвалене компетентними органами Греції ввечері п'ятниці, 29 грудня.

Аргументами на користь надання турецькому громадянину притулку грецькі органи назвали систематичне порушення прав людини в Туреччині після невдалої спроби путчу, повідомляє інформагенція AFP. Крім того, там вказали на відсутність жодних доказів причетності чоловіка до спроби повалення влади. Рішення щодо сімох інших утікачів очікується найближчими тижнями.

В Анкарі на рішення Греції відреагували обуренням. У МЗС Туреччини в заяві, поширеній у суботу, 30 грудня, назвали надання притулку військовому-втікачеві черговим доказом того, що Греція – «країна, яка захищає путчистів та зустрічає їх з відкритими обіймами». Рішення матиме наслідки для двосторонніх відносин Греції та Туреччини, пригрозили в Анкарі.

Тим часом невдоволення рішенням грецьких органів про надання притулку демонструють і в уряді в Афінах. У суботу там заявили, що подали апеляцію до адміністративного суду щодо перегляду рішення. В грецькому уряді наголосили, що не підтримують причетних до путчу в Туреччині осіб, але водночас вказали на незалежність судової системи країни.

Джерело: Deutsche Welle