У Греції сотні активістів штурмували будівлю міністерства

Офіс міністра не було пошкоджено, хоча декілька столів було перекинено

У вівторок, 9 січня, в столиці Греції Афінах активісти штурмували міністерство праці, протестуючи проти спроб обмежити право на страйк. Про це повідомляє Reuters. Так, близько 500 демонстрантів за допомогою ломів увірвалися до будівлі міністерства, піднялися на 8-й поверх і зустрілися з міністром Еффі Ахціоглу. Протестувальники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальники у міністерстві праці Греції

Офіс міністра не було пошкоджено, хоча декілька столів було перекинено

У вівторок, 9 січня, в столиці Греції Афінах активісти штурмували міністерство праці, протестуючи проти спроб обмежити право на страйк.

Про це повідомляє Reuters.

Так, близько 500 демонстрантів за допомогою ломів увірвалися до будівлі міністерства, піднялися на 8-й поверх і зустрілися з міністром Еффі Ахціоглу. Протестувальники вигукували «Ганьба». Як передає видання, офіс не було пошкоджено, хоча декілька столів було перекинено

Перед цим протестувальники перебували під будівлею міністерства, скандуючи «Ми не поступимося полукратії».

Зазначено, що нещодавно до парламенту був внесений законопроект, що обмежує частоту страйків у Греції. Така вимога надійшла від Міжнародного валютного фонду, а профспілки були обурені.

Голосування за законопроект має відбутися 22 січня.

Додамо, що ще у 2010 році Греція була змушена просити ЄС про фінансову допомогу, щоб уникнути банкрутства. Перший пакет допомоги був схвалений, і до 2012 року країна отримала 72,8 млрд євро зі схвалених 107,3 млрд євро.

Цього ж року був схвалений другий пакет допомоги, який складався з 34,5 млрд євро з першого пакету і додаткових 130 млрд євро. Зараз тривають переговори про третій пакет допомоги, сума якої може скласти до 86 млрд євро. Очікується, що кошти будуть спрямовані на відновлення економіки Греції.

Джерело: 112 Україна