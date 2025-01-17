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У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
Організатору злочинної групи та трьом його спільникам повідомлено про підозри
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Житель Чернігова та троє киян з кримінальним минулим залякували «боржників», погрожували їм та примушували віддати гроші

У Києві затримано групу з чотирьох раніше засуджених чоловіків, які займались вибиванням боргів на замовлення. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які з погрозами вимагали гроші у лікаря однієї з приватних клінік столиці (ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що неодноразово засуджений мешканець Чернігова організував групу людей, які на замовлення вибивали неіснуючі борги. Він та ще троє киян з кримінальним минулим залякували «боржників», погрожували їм та примушували віддати гроші.

Так, у столичного лікаря вимагали $7тис. На одній із зустрічей чоловіка побили та заявили, що окрім боргу, він буде винен ще й відсотки.

Під час передачі частини грошей у розмірі $3тис. трьох осіб затримали в порядку ст. 208 КПК. Наразі організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозри.

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Організатору злочинної групи та трьом його спільникам повідомлено про підозри
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Трьом з них вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали групу осіб, які вимагали гроші у пораненого військового та його дружини. Чоловік, який має судимість за розбійний напад, організував схему вимагання коштів від пораненого військовослужбовця. До неї залучив свого знайомого та сусідку потерпілого. Як повідомляється, підозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій. Наразі військовий вдома проходить реабілітацію і за ним доглядає дружина. Вони розуміли, що у чоловіка травмовані ноги, тому той не зможе чинити опору.

До слова, у Києві аферисти вимагали гроші від директорки дитячого закладу для дітей з особливими потребами та погрожували їй кримінальною відповідальністю. Один із фігурантів представлявся поліцейським. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Київської міської прокуратури припинили їхню злочинну діяльність. 

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Теги: прокуратура Київ кримінал гроші

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