Вимагали $60 тис. у ексзаступника мера: поліція затримала двох депутатів та «авторитета»

Щоб змусити сплатити «борг», зловмисники погрожували посадовцю та його родині

У Дніпропетровській області у місті затримали двох депутатів та «кримінального авторитета», які вимагали $60 тис. у ексзаступника мера. За словами словмисників, чоловік заборгував їм цю суму, повідомляє Національна поліція.

Національна поліція повідомляє: «кримінальний авторитет» та двоє депутатів однієї з міських рад – керівники комунальних підприємств погрожували колишньому посадовцю та його родині фізичною розправою, якщо він не сплатить «борг». «Певний час вони давили на ексзаступника мера психологічно: найняли людей, які кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, також підпалили його будинок та автомобіль. Через такі дії потерпілий погодився на умови затриманих», – йдеться в повідомленні.

Щоб змусити посадовця заплатити - погрожували розправою Фото: Національна поліція

Слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД і полку поліції особливого призначення затримали трьох чоловіків у Дніпропетровській області під час отримання від потерпілого частини «боргу» – $22 тис.

Двоє підозрюваних були керівниками комунальних підприємств Фото: Національна поліція

Двом депутатам та «авторитету» оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. За свій злочин підозрювані можуть отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисників затримали під час передачі частини грошей Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у справі вбивства військового, працівника ТЦК та СП, на автозаправній станції у місті Пирятин, двом особам повідомлено про підозру. Це жителі Полтави та Лубен, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).