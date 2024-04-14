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Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію
Наразі в Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію
фото: Depositphotos

Завтра спікер парламенту зможе підписати документ, після чого направить його президенту

Очікується, що впродовж наступних двох тижнів президент Володимир Зеленський підпише новий закон про мобілізацію, і документ набуде чинності. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в етері телемарафону.

За словами нардепа, наразі в Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання спікером парламенту Русланом Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію. Тож уже в понеділок він зможе підписати документ, після чого направить його президенту.

«Ми чекаємо ще один день ці постанови (які можуть заблокувати підписання закону спікером, – «Главком»). За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде», – спрогнозував Корнієнко.

Він зазначив, що Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого Зеленський підпише його.

«Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць», – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. 

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: закон мобілізація Володимир Зеленський

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