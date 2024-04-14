Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію

Наразі в Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію

Завтра спікер парламенту зможе підписати документ, після чого направить його президенту

Очікується, що впродовж наступних двох тижнів президент Володимир Зеленський підпише новий закон про мобілізацію, і документ набуде чинності. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в етері телемарафону.

За словами нардепа, наразі в Раді не зареєстровані постанови, які блокували б підписання спікером парламенту Русланом Стефанчуком ухвалених змін до закону про мобілізацію. Тож уже в понеділок він зможе підписати документ, після чого направить його президенту.

«Ми чекаємо ще один день ці постанови (які можуть заблокувати підписання закону спікером, – «Главком»). За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде», – спрогнозував Корнієнко.

Він зазначив, що Офіс президента буде деякий час вивчати документ на відповідність до Конституції, після чого Зеленський підпише його.

«Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі – за місяць», – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.