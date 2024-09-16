Землетрус перервав інтерв'ю президентки Молдови в прямому ефірі (відео)

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи

Молдовська президентка була змушена зупинитися під час відповіді в прямому ефірі, коли у студії відчулися підземні поштовхи

Мая Санду була змушена зупинити свою відповідь під час прямоефірного інтерв'ю на телеканалі Moldova 1, коли студію почало трясти через підземні поштовхи.

Під час відповіді на питання ведучої студія почала дрижати, на що Санду відреагувала шоком, але замовкла з усмішкою на обличчі. Ведуча відреагувала на ситуацію з гумором, вигукнувши:

«Ух ти! Ух ти! У нас щось цікаве відбувається. У нас прем'єра землетрусу в прямому ефірі».

На момент публікації деталей щодо наслідків землетрусу немає.

Нагадаємо, Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна.