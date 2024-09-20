Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців

Після Ради кантонів Національна рада також підтримала введення для прохачів притулку та біженців у країні спеціальних дебетових карток

Парламент Швейцарії підтримав створення платіжної системи для прохачів притулку на основі спеціальних дебетових карток. Йдеться тепер про те, як такий платіжний засіб можна було б запровадити по всій країні. Про це пише Swissinfo.

Мета системи платіжних карток – не дати прохачам притулку можливості переводити в готівку соціальну допомогу і переводити її собі на батьківщину.

За таке рішення велика палата парламенту, Національна рада, висловилася 128 голосами «за» та 59 голосами «проти», п'ятеро утрималося. Проти проголосували ліві партії: соціалісти та «зелені». Раніше мала палата парламенту, Рада кантонів, уже затвердила схожу пропозицію.

Оскільки за всі виплати такого роду відповідають кантони (суб'єкти федерації), Федеральна рада тепер повинна зрозуміти, яким чином можна надати їм підтримку при запровадженні такої системи. Наразі дебати про те, чи слід у майбутньому видавати прохачам притулку кредитні чи дебетові картки замість готівки, ведуться у кількох кантонах.

Андреас Гларнер зі Швейцарської народної партії заявив, що мета такої картки – забезпечити цільове використання коштів, що виплачуються у сфері соціальної допомоги. Він зазначив, що будь-хто, хто користується тут притулком і живе за рахунок громадського бюджету, повинен бути обмежений у використанні цих коштів. Введення платіжних карток також матиме стримуючий ефект. Якщо вони не надсилатимуть додому більше грошей, то це не залучатиме громадян, які хочуть отримати у Швейцарії притулок.

У ході дебатів ліві депутати також попереджали, що соціальна допомога сама по собі ледве покриває повсякденні потреби прохачів притулку, і тут просто нема чого відправляти ще кудись. Міністр юстиції Беат Янс заявив, що кантони повинні самі вирішувати, чи має соціальна допомога надаватися у вигляді готівки, чи перерахуванням на картку без опції переведення в готівку, і в якому обсязі. Федеральний уряд немає права давати їм тут якісь вказівки чи здійснювати нагляд у цій галузі.

Зі свого боку Постійна нарада (Конференція) кантональних директорів (міністрів) у справах соціального забезпечення (Sozialdirektorenkonferenz der Kantone/SODK) виступає проти таких платіжних карток. Як розповіла радіо SRF генеральний секретар цієї структури Габі Селлеші знайти спосіб переведення в готівку буде неважко. «Прохачі притулку зможуть купувати товари за допомогою картки та потім, перепродуючи їх, отримувати живі гроші. Крім того, запровадження платіжних карток пов'язане зі значною кількістю бюрократичної роботи. Загалом наше враження таке, що витрачені зусилля будуть відносно високими, а зиск – відносно низьким».

До слова, Швейцарська Федеральна рада залишила спецзахист S для українських біженців до березня 2026 року, людей забезпечать підтримкою та допоможуть інтегруватись всередині країні. Федеральна рада Швейцарії під час засідання 4 вересня вирішила залишити дійсним спеціальний статус захисту S для громадян України до березня 2026 року. Також було ухвалено продовжити заходи підтримки для тих, хто підпадає під цей статус.