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Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
Осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Землетрус став найсильнішим із початку 2024 року

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранчя на сході Румунії. Про це повідомляє HotNews.ro.

За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 км. Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

Як пише Digi24, осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України, зокрема міста Одеса, що за 340 км від епіцентру землетрусу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Також відчувалися поштовхи й у інших районах області. Інформація уточнюється.

За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Повідомлень про руйнування в області та необхідність допомоги не надходило.

Як зазначають користувачі соцмереж, землетрус також відчували у Хмельницькому, Миколаєві, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, у Грузії 16 червня сталися чотири землетруси. Перші поштовхи зафіксували о 17:16 за місцевим часом, наступні три поштовхи були: о 19:42, 19:49 та 20:08. Магнітуда першого землетрусу склала 3,8, другого 4,7, третього 4.4, четвертого 3.3. 

Національний центр сейсмічного моніторингу заявив, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу сіл Ірі та Баджихеві, на південний схід від міста Оні. Це північ країни, поблизу з окупованою Південною Осетією.

До слова, у ніч проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4.

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Теги: землетрус Одеса Одещина Румунія

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