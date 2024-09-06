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Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі
Міністр оборони Великої Британії Гілі обіцяє подальшу підтримку України
фото: з відкритих джерел

Джон Гілі: «Путін залишив частини свого кордону беззахисними»

Спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, повідомляє Politico.

«Наступ на Курську область Російської Федерації явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час, як Україна утримує свої позиції в цій області», – зазначив Гілі.

Британський міністр наголосив на підтримці України. «Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом», – сказав Гілі.

Міністр оборони Британії впевнений, що лейбористи зможуть виконати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону і «прийняти рішення, які дозволять нам розробити довгостроковий план, щоб зробити наші збройні сили краще оснащеними для ведення бойових дій і стримування загроз, з якими ми стикаємось».

Помічники Гілі заявили, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали «містером Україна» британського уряду – роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес, який здобув визнання союзників за свою непохитну прихильність до України і якого свого часу розглядали як претендента на посаду генерального секретаря НАТО. 

Раніше Гілі повідомив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму понад $200 млн. Ці ракети призначені для захисту від російських ударних дронів та бомбардувань, що значно посилить протиповітряну оборону України.

Теги: міністр Велика Британія Україна наступ війна

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